Полная зарядка iPhone 16, как и в предыдущих поколениях, будет занимать до двух часов.

Apple никогда официально не раскрывает данные о мощности зарядки своих смартфонов, но слухи и утечки от китайских регуляторов давали надежду на то, что как минимум iPhone 16 Pro поддерживают зарядку мощностью 45 Вт. Оказалось, что это не так.

Редакторы GizChina провели серию тестов и выяснили, что в пике телефоны действительно могут принимать 40 Вт, но это происходит только на короткий момент в начале процесса зарядки. В остальном же ограничение составляет около 27 Вт для большей части цикла зарядки, что аналогично iPhone 15.

Так, например, iPhone 16 Pro Max с 2% до 100% заряжается за 1 час и 45 минут против 1 часа 55 минут у прошлогодних смартфонов. Эта 10-минутная разница незначительна, особенно учитывая тот факт, что iPhone 16 Pro Max поставляется с аккумулятором на 5% больше.

Видео дня

Отметим, что современные смартфоны на Android заряжаются от куда более мощных адаптеров. Даже бюджетные Xiaomi поддерживают быструю зарядку мощностью 60 Вт. Модели подороже оснащаются адаптерами на 120 или даже 240 Вт, а Realme уже готовит первый смартфон с 320-ватной зарядкой.

Напомним, 20 сентября состоялся официальный запуск продаж iPhone 16. Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот разница между Pro-моделями двух предыдущих лет и этого минимальная.

Если вы в поисках Андроид-девайса, авторитетные обозреватели из The Verge называли 5 лучших Android-смартфонов на рынке. Выбирали их по нескольким критериям: долголетие, качество экрана, фотовозможности и наличие беспроводной зарядки.

Вас также могут заинтересовать новости: