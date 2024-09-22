Apple никогда официально не раскрывает данные о мощности зарядки своих смартфонов, но слухи и утечки от китайских регуляторов давали надежду на то, что как минимум iPhone 16 Pro поддерживают зарядку мощностью 45 Вт. Оказалось, что это не так.
Редакторы GizChina провели серию тестов и выяснили, что в пике телефоны действительно могут принимать 40 Вт, но это происходит только на короткий момент в начале процесса зарядки. В остальном же ограничение составляет около 27 Вт для большей части цикла зарядки, что аналогично iPhone 15.
Так, например, iPhone 16 Pro Max с 2% до 100% заряжается за 1 час и 45 минут против 1 часа 55 минут у прошлогодних смартфонов. Эта 10-минутная разница незначительна, особенно учитывая тот факт, что iPhone 16 Pro Max поставляется с аккумулятором на 5% больше.
Отметим, что современные смартфоны на Android заряжаются от куда более мощных адаптеров. Даже бюджетные Xiaomi поддерживают быструю зарядку мощностью 60 Вт. Модели подороже оснащаются адаптерами на 120 или даже 240 Вт, а Realme уже готовит первый смартфон с 320-ватной зарядкой.
Напомним, 20 сентября состоялся официальный запуск продаж iPhone 16. Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот разница между Pro-моделями двух предыдущих лет и этого минимальная.
Если вы в поисках Андроид-девайса, авторитетные обозреватели из The Verge называли 5 лучших Android-смартфонов на рынке. Выбирали их по нескольким критериям: долголетие, качество экрана, фотовозможности и наличие беспроводной зарядки.