Инсайдеры назвали пять причин не покупать iPhone 16 и дождаться iPhone 17

iPhone 17 называют самой важной серией телефонов Apple за долгое время.

Компания Apple уже знает, какими в общих чертах будут iPhone 17, 18 и даже 19, ведь гигантское производство смартфонов нужно запланировать заранее и все продумать. Поэтому уже сейчас у нас есть достаточно подробное представление о том, чего ожидать от грядущих iPhone в 2025 году.

Портал MacRumors назвал пять основных причин дождаться базовый iPhone 17, а не брать iPhone 16 сейчас.

1. 120 Гц ProMotion (Always-on Display)

Пожалуй, самый критикуемый недостаток в последних двух поколениях базовых iPhone – экран. 60 Гц не позволяет получить по-настоящему плавную картинку по сравнению со смартфонами в таком же ценовом сегменте. Поэтому в следующем модельном ряду базовые Айфоны наконец-то получат заветные 120 Гц и не только.

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Вместе с этим на базовых iPhone станет доступен режим Always On Display. На заблокированном экране будут постоянно отображаться время и дата, а также поступающие уведомления и виджеты. Напомним, Apple перевела Pro-модели iPhone на матрицы с технологией ProMotion еще в 2011 году.

2. Новые размеры дисплеев

В этом году новые флагманские смартфоны получили большие дисплеи и теперь iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max доступны с диагональю экрана 6,3 и 6,9 дюйма, соответственно (против 6,1 и 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max).

По данным инсайдеров, в 2025 году Apple также увеличит размер дисплея в стандартной модели iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюйма, что соответствует размеру iPhone 16 Pro. Вместе с тем iPhone 17 Plus снимут с производства, чтобы заменить ее на 6,6-дюймовый ультратонкий Air

3. 24-мегапиксельная селфи-камера

Все модели серии iPhone 17 получат новейшую селфи-камеру на 24 Мп. И это будет первый апдейт фронталки за пять лет. Хоть Apple любит повторять, что качество камеры не всегда зависит от количества мегапикселей, такое значительное увеличение обеспечит большую детализацию и четкость изображений.

4. Устойчивый к царапинам антибликовый дисплей

Еще один адгрейд связан с переходом на матовое стекло, которое более прочное, чем Ceramic Shield, который используется со времен iPhone 12. Также стекло в iPhone 17 будет более устойчиво к царапинам и получит "сверхтвердый антибликовый слой", наподобие того, которое Samsung использует в Galaxy S24 Ultra.

5. Процессор A19

По свежим слухам, iPhone 17 получит процессор A19, выполненный по новому 3-нм техпроцессу N3P в сравнении с N3E, используемым для A18 в моделях iPhone 16. Это позволит заметно увеличить производительность и улучшить энергоэффективность благодаря увеличению плотности транзисторов.

По свежим слухам, на март 2025 года Apple подготовила презентацию iPhone SE 4. Бюджетный Айфон выйдет в дизайне от iPhone 14 и поддержкой Apple Intelligence, а ценник составит дешевле $500.

Вместе с iPhone SE 4 будущей весной Apple представит еще как минимум четыре новых девайса. Среди них – абсолютно новый продукт для умного дома и базовый iPad, который получит свое первое обновление с 2022 года.

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