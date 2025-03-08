Главным отличием между iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro Max, по сути, будет только толщина.

Китайские инсайдеры поделились точными габаритами будущих смартфонов Apple. Больше всего удивляют размеры предполагаемого супертонкого iPhone 17 Air, который придет на смену Plus-версии.

По данным Ice Universe, iPhone 17 Air будет идентичен iPhone 17 Pro Max по длине, ширине, рамке, а также размеру экрана. Их габариты будут разниться лишь в толщине. Толщина первого составит всего 5,5 миллиметра (или 5,501 мм, если быть очень точным), а второго – 8.725 мм.

При таком раскладе iPhone 17 Pro Max станет толще актуального iPhone Pro Max (8,25 мм). Вероятно, это связано с редизайном модуля камеры в будущих смартфонах, и Air не станет исключением.

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Любопытно, что ранее в утечках говорилось, что iPhone 17 Air получит 6,55-дюймовый дисплей, тем самым став золотой серединой между базовыми и премиальными моделями. Теперь ожидается, что самый тонкий Айфон будет оснащен 6,9‑дюймовым дисплеем с той же толщиной рамки, что и у iPhone 16 Pro Max (1,15 миллиметра).

В утечке не уточняется высота выступа камеры iPhone 17 Air, но на слитых ранее рендерах видно, что он довольно значительный.

Теперь остается дождаться сентября, чтобы узнать, какими на самом деле получилась серия iPhone 17. По слухам, все модели получат 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple запланировала серьезные изменения в дизайне.

Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, дебютирует уже в мае. Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

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