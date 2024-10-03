iPhone 16 Plus оказался самым автономным современным смартфоном: где конкуренты

Напомним, что Apple называла новинки "самыми автономными iPhone в истории".

Редакция ресурса GSMArena обновила рейтинг смартфонов с самым высоким показателем автономности на октябрь 2024 года. И первом место в нем занял новенький iPhone 16 Plus.

При активном использовании смартфон продержался 18 часов и 49 минут. И это более чем на два часа дольше, если сравнивать с прошлогодним 15 Plus. Достичь этого удалось за счет увеличения емкости батареи с 4383 до 4674 мАч, а также повышения энергоэффективности процессора.

Что касается сравнения с другими моделями iPhone 16, то самый дорогой смартфон Apple выдержал 17 часов и 48 минут. Базовый iPhone 16 протянул 15 часов и 42 минуты, а "хуже" всего держит заряд iPhone 16 Pro – 14 часов и 11 минут.

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Что касается конкурентов от других производителей, то их iPhone 16 Plus буквально "уничтожил". Стандартный Xiaomi 14 уступил почти на 5 часов, выдержав 13 часов и 56 минуты. Google Pixel 9 проработал 12 часов и 30 минут, а Galaxy S24+ отстал почти на 6 часов.

При составлении рейтинга автономности редакция GSMArena применяет метод компании SmartViser. Смартфоны тестируются автоматически и без перерыва, выполняя четыре самые популярные сценарии: звонки, просмотр веб-страниц, просмотр видео и гейминг. Ниже – топ смартфонов с лучшей автономностью по тестам GSMArena:

Напомним, специалисты iFixit называли iPhone 16 самым ремонтопригодным Айфоном в истории. Несмотря на то, что iPhone 16 максимально похож на iPhone 15, внутри кроется немало изменений, нацеленных, в том числе на улучшение ремонтопригодности.

А вот камере iPhone 16 Pro Max не удалось войти в тройку лучших в мире по мнению DxOMark. Выше расположились устройства Huawei, Google и Honor.

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