Новый бюджетный Android-смартфон по автономности обошел флагманы Samsung и Apple

В настоящий момент Nothing Phone (2a) Plus является одним из самых живучих смартфонов на рынке.

На прошлой неделе компания Nothing представила Phone (2a) Plus. Недорогой, но мощный телефон протестировали специалисты GSMArena и высоко оценили его время автономной работы.

В настоящий момент Nothing Phone (2a) Plus является одним из самых живучих смартфонов на рынке. По этому показателю он опережает даже топовый iPhone 15 Pro Max, который долгое время оставался в числе лидеров по автономности.

В обзоре говорится, что при активной нагрузке устройство с батареей на 5000 мАч показало средний результат в почти 17 часов, опередив базовый Nothing Phone (2a) примерно на один час. В режиме разговора аппарат проработал более 43 часов. Видео на нем можно смотреть беспрерывно почти целый день. А вот в играх результат скромнее – 9 часов.

Видео дня

До 100% батарея заряжается за час, до 69% за пол часа, до 30% за 15 минут. Эти скорости далеки от лучших, доступных в данной ценовой категории, но в целом они довольно солидные, отметили эксперты.

Nothing Phone (2a) Plus вышел с 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 3000 нит. Смартфон получил эксклюзивный чип MediaTek Dimensity 7350 Prо, 12 гигабайт ОЗУ LPDDR5 и светящуюся заднюю панель.

Смартфон вышел на рынок с фирменной оболочкой NothingOS 2.6 (Android 14) и поддержкой искусственного интеллекта ChatGPT. Есть защита от влаги IP54, NFC, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики. Цена – 399 долларов (~16 300 грн).

Если вы в поисках телефона, который будет актуален и через 5 лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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