Большой экран 6,7 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч и четыре года обновлений, а ценник не должен превышать $100.

Samsung скоро представит свой новейший бюджетный телефон. Модель Galaxy A06 будет отличаться от остальных аппаратов этого сегмента длительной поддержкой обновлениями. Внешний вид и основные характеристики аппарата уже подтвердил инсайдер OnLeaks.

По дизайну, Galaxy A06 не будет существенно отличаться от модели нынешнего поколения – Galaxy A05. Размеры телефона составляют 167,3 x 77,9 x 8,0 мм с плоским дисплеем спереди и двойной камерой сзади. Можно также отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, от которого производители все чаще отказываются в новых девайсах.

Смартфон получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G85, до 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки. Предположительно, из коробки он будет работать сразу на Android 15, но это еще не подтверждено.

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Ключевой фишкой Galaxy A06 станет четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности, что в данном ценовом диапазоне не имеет себе равных.

Презентация Galaxy A06 ожидается в августе или сентябре. Предшественник в лице Galaxy A05 был представлен в октябре 2023 года и на момент выхода был самым бюджетным смартфоном производителя при цене 100 долларов.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 в январе-феврале 2025-го, а до этого времени компания еще должна выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung провела большой летний ивент, на котором показала много всего интересного, включая новое поколение складных смартфонов и долгожданное смарт-кольцо. Galaxy Ring – носимый гаджет, с которым часы и фитнес-трекер могут уйти в прошлое.

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