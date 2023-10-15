Главные отличия Galaxy A05 от прошлой версии – заметный апгрейд по части производительности и быстрая зарядка.

Корпорация Samsung обновила линейку сверхбюджетных смартфонов Galaxy A. В продажу поступили модели под названиями Galaxy A05 и Galaxy A05s, которые предлагают хорошее соотношение низкой цены и удачных характеристик.

Оба устройства оснащены 6,7-дюймовыми ЖК-дисплеями с разрешением HD+ у A05 и FUll HD+ у A05s. Впрочем, за схожим размером и дизайном кроется довольно много различий, передает Gizmochina.

Galaxy A05: процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ "оперативки", 128 ГБ флеш-памяти, батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 25 Вт, двойная камера с датчиками на 50 и 2 Мп, спереди "фронталка" на 8 Мп.

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Galaxy A05s: процессор Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативки, 128 ГБ флеш-памяти, батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, тройная камера с датчиками на 50, 2 и 2 Мп, спереди "фронталка" на 13 Мп.

Также есть поддержка двух SIM-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth, слот для карты microSD, порт USB-C и 3,5-аудиоджек для проводных наушников. Работают новинки на ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI. Компания обещает 4 года обновлений ОС Android и 5 лет обновлений безопасности.

Если сравнить Galaxy A05 с прошлогодней линейкой, то новинка получила заметный апгрейд по части производительности – установка нового чипсета позволила реализовать в новинке 2023 года быструю зарядку. Также подросла диагональ экрана, выросло разрешение селфи-камеры и немного изменился дизайн спинки.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy A05 и A05s, стали Филиппины. Там их стоимость составляет $100 и $140 соответственно. Позже начнутся глобальные продажи.

Ранее в этом месяце Samsung выпустила "народный" смартфон Galaxy S23 FE. Устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле.

Презентация следующего поколения флагманских Samsung ожидается в январе 2024 года. Базовый S24 будет еще больше похож на последние iPhone, а модель Ultra получит 2 ТБ памяти, титановую рамку и лучшие камеры на рынке.

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