Производитель оценил огромную автономность, плавный дисплей и достойную камеру в 190 долларов.

Sаmsung обновила свою бюджетную серию Galaxy M новым телефоном. Модель Galaxy M35 продвигается корейским брендом как монстр по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея, пишет Phone Arena.

Киллер-фичей этого устройства является аккумулятор емкостью 6000 мАч, что позволяет причислить новинку к монстрам автономности. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2 дня активного использования.

Также Samsung Galaxy M35 получил 6,6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, а "внутри" стоит 8-ядерный процессор Exynos 1380 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти на выбор.

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На задней панели расположен крупный модуль с тремя основными сенсорами – главный на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения дополнен 8-Мп с ультраширокоугольной линзой и 5-Мп датчиком для макро. Фронталка – 13 Мп. Среди прочего в новинке есть боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Samsung обещает четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Корейцы оценили огромную батарею, плавный дисплей и достойную камеру в 190 долларов за базовую конфигурации на 6/128 Гбайта, версия с 8/256 Гбайт обойдется в 245 долларов. Samsung Galaxy M35 уже доступен в Украине.

Напомним, недавно Samsung представила новое поколение складных смартфонов – Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Они получили флагманское железо и новые топовые опции, но при этом подорожали на 100 долларов.

А осенью должен выйти "народный" Galaxy S24 FE, который станет компромиссной версией флагманского Galaxy S24. Инсайдеры уже полностью раскрыли дизайн и характеристики устройства и даже назвали ценник.

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