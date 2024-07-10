Galaxy Ring умеет измерять пульс, температуру тела, следить за сном, стрессом и т.д, но с iPhone работать не будет.

Корпорация Samsung вместе с новыми складными смартфонами раскрыла подробные характеристики и стоимость своего первого умного кольца. Galaxy Ring – носимый гаджет, с которым смарт-часы и фитнес-трекер могут уйти в прошлое.

Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо. Оно изготовлено из титанового сплава, на выбор есть три цвета, черный, серый и золотой, и девять фиксированных размеров. Девайс защищен по стандарту IP68, то есть с ним можно спокойно купаться и нырять в воду.

Устройство умеет измерять пульс, температуру тела, отслеживать качество сна, сердечный ритм, дневную активность подсчитывать оценку готовности к тренировке и прочие функции фитнес-браслета. Но не позволит, например, заплатить через него магазине – поддержки NFC нет.

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В Samsung говорят, что с полной батарейкой Galaxy Ring способен проработать до целой недели, для зарядки предусмотрен кейс в виде шайбы. Также этот зарядный чехол можно брать в поездки без провода – встроенный аккумулятор способен до 20 раз подзарядить кольцо.

На релизе Galaxy Ring можно будет подключить только к смартфонам серии Samsung Galaxy, работающие на базе ОС Android 11 или новее. Позже появится поддержка других Android-устройств. А вот поддержки iPhone точно ждать не стоит.

Стоимость Galaxy Ring составляет 399 долларов (~16 000 грн), новинка уже доступна для предварительного заказа. Продажи начнутся с 24 июля.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

Следующая крупная презентация пройдет у Xiaomi. В ассортименте компании появится смартфон в форм-факторе "раскладушки" и самый мощный Android-телефон на рынке.

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