Ранее эти экраны использовались только в Pro и Pro Max версиях смартфонов Apple.

iPhone 17 получит новые дисплеи от Samsung - M14 OLED, которые будут во всей линейке смартфонов, включая базовую модель и ультратонкий iPhone 17 Air.

Как сообщает инсайдер Jukanlosreve, эти панели обеспечивают значительное улучшение качества изображения: яркость увеличится на 30% по сравнению с предыдущими M13, а срок службы дисплея станет дольше.

Samsung будет эксклюзивным поставщиком этих OLED-панелей, и сообщается, что компания поставит Apple до 90 миллионов дисплеев для iPhone 17 в этом году.

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M14 OLED уже используется в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, но теперь Apple решила распространить эту технологию на все модели, включая более доступные варианты. Однако стоит отметить, что новые дисплеи более дорогие в производстве, и пока неизвестно, как это отразится на цене iPhone 17.

Помимо улучшенной яркости, технология M14 также обещает улучшенную энергоэффективность, что поможет устройствам работать дольше на одном заряде.

Также стоит отметить, что пока даже сама Samsung не использует эти экраны на своих смартфонах, хоть это и может измениться с их следующим флагманом Samsung Galaxy S26 Ultra.

Ранее мы рассказывали, что один из самых ожидаемых девайсов Apple оказался под угрозой отмены. По информации Bloomberg, прототип Apple Watch SE с пластиковым корпусом не нравится создателям.

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