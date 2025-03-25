Если верить утечкам, смартфон побьет рекорд iPhone 6 (6,9 мм) и станет новым самым тонким смартфонов Apple.

Инсайдер Маджин Бу продолжает публиковать фотографии макетов iPhone 17 Air. Это новый ультратонкий смартфон от Apple, который в этом году придет на смену iPhone Plus.

Если верить утечкам, смартфон побьет рекорд iPhone 6 (6,9 мм) и станет новым самым тонким iPhone в истории. Толщина его корпуса составит всего 5,5 мм, а длина и ширина будут соответствовать старшей модели, iPhone 17 Pro Max, и составят около 163 мм и 77,6 мм соответственно.

Насколько iPhone 17 Air будет тонким – наглядная демонстрация

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iPhone 17 Air должен выйти с дисплеем ProMotion 120 Гц, одинарной камерой на 48 мегапикселей, процессором Apple A19 и 8 Гб ОЗУ для работы с нейросетями. Но ради рекордной тонкости придется пожертвовать нижним динамиком, сверхширокоугольной камерой и физическим SIM-слотом.

Стоить устройство должно около 900 долларов (~38 000 грн), то есть как iPhone 16 Plus, на смену которому Air как раз и придет. Презентация сверхтонкого iPhone 17 Air ожидается вместе с тремя другими моделями в сентябре.

Ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, дебютирует уже в мае. Смартфон будет толще и дороже, чем Айфон, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует идти на компромиссы в плане железа.

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