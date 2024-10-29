Представлен Mac mini М4 в новом дизайне и очень маленьком корпусе / фото Apple

Apple, как и обещали инсайдеры, представила новую версию своего мини-ПК Mac mini. Теперь еще компактнее и с процессорами M4 и M4 Pro.

Обновленный Mac mini стал самым маленьким компьютером Apple в истории – для этого линейка Mac mini впервые с 2010 года получила редизайн. По дизайну устройство теперь выглядит как Mac Studio размером с Apple TV (5" × 5").

Технические характеристики Mac mini (2024):

  • Процессор: Apple M4 или M4 Pro на выбор, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU
  • ОЗУ: до 64 ГБ (раньше максимальный объем был 32 ГБ)
  • ПЗУ: до 8 ТБ флеш-памяти (так же, как и раньше)
  • Порты: 5 USB-C с Thunderbolt (два спереди, три сзади), аудиоразъем, HDMI и Ethernet.
  • Цвет: серебряный.

Фото Mac mini M4 29 октября 2024
Фото Mac mini M4 29 октября 2024
Фото Mac mini M4 29 октября 2024
Фото Mac mini M4 29 октября 2024
Фото Mac mini M4 29 октября 2024

Версия с M4 Pro отличается поддержкой Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с. У модели с M4 есть три Thunderbolt 4. В пресс-релизе пишут, что "с M4 Mac mini обеспечивает до 1,8 раз более высокую производительность центрального процессора и в 2,2 раза более высокую производительность графического процессора по сравнению с моделью M1"

Купить Mac mini с M4 можно будет по цене от 599 долларов. Pro-версия – от 1399 долларов. Предзаказ уже доступен, а продажи стартуют 8 ноября. 

Напомним, вчера Apple выпустила iMac на M4 и Magic-аксессуары с USB-C, а до конца недели стоит ждать анонса MacBook Pro на базе M4, который еще в начале октября каким-то образом попал в руки российских блогеров. 

Ранее в этом месяце Apple представила новый iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, но остался в прежнем дизайне.

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