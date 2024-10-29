Новинка впервые за 14 лет получила свежий дизайн и размеры как у Apple TV.

Apple, как и обещали инсайдеры, представила новую версию своего мини-ПК Mac mini. Теперь еще компактнее и с процессорами M4 и M4 Pro.

Обновленный Mac mini стал самым маленьким компьютером Apple в истории – для этого линейка Mac mini впервые с 2010 года получила редизайн. По дизайну устройство теперь выглядит как Mac Studio размером с Apple TV (5" × 5").

Технические характеристики Mac mini (2024):

Процессор : Apple M4 или M4 Pro на выбор, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU

: Apple M4 или M4 Pro на выбор, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU ОЗУ : до 64 ГБ (раньше максимальный объем был 32 ГБ)

: до 64 ГБ (раньше максимальный объем был 32 ГБ) ПЗУ : до 8 ТБ флеш-памяти (так же, как и раньше)

: до 8 ТБ флеш-памяти (так же, как и раньше) Порты : 5 USB-C с Thunderbolt (два спереди, три сзади), аудиоразъем, HDMI и Ethernet.

: 5 USB-C с Thunderbolt (два спереди, три сзади), аудиоразъем, HDMI и Ethernet. Цвет: серебряный.

Версия с M4 Pro отличается поддержкой Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с. У модели с M4 есть три Thunderbolt 4. В пресс-релизе пишут, что "с M4 Mac mini обеспечивает до 1,8 раз более высокую производительность центрального процессора и в 2,2 раза более высокую производительность графического процессора по сравнению с моделью M1"

Купить Mac mini с M4 можно будет по цене от 599 долларов. Pro-версия – от 1399 долларов. Предзаказ уже доступен, а продажи стартуют 8 ноября.

Напомним, вчера Apple выпустила iMac на M4 и Magic-аксессуары с USB-C, а до конца недели стоит ждать анонса MacBook Pro на базе M4, который еще в начале октября каким-то образом попал в руки российских блогеров.

Ранее в этом месяце Apple представила новый iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, но остался в прежнем дизайне.

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