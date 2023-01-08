Смартфон должен был стать испытательной площадкой собственных 5G модемов Apple.

Apple обычно обновляет своих бюджетнее iPhone SE раз в два года. Поскольку последняя модель в линейке была представлена в марте 2022-го, ее преемник должен был выйти в 2024 году. Однако ее, похоже, не будет, как и других доступных айфонов

В конце декабря Мин-Чи Куо уже сообщал, что Apple перенесла или и вовсе отменила релиз потенциального iPhone SE 4 из-за низкого спроса на бюджетные модели смартфонов компании. Теперь инсайдер говорит, что речь все же про отмену релиза.

Предполагается, что Apple могло принять такое решение из-за более низкой, чем ожидалось, производительности собственного 5G-модема. Сначала их должны были протестировать на iPhone SE, а потом уже, если все пройдет без проблем, попасть в iPhone 16. Но так как смартфон не выйдет, вполне вероятно, что iPhone 16 продолжат оснащаться чипом беспроводной связи от Qualcomm.

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Другая причина, по которой iPhone SE больше не актуален для Apple – снижении спроса на менее дорогие модели iPhone. Цифры показывают, что пользователям интересны только Pro-модели номерных айфонов, которые получают все главные фишки.

Что Apple представит нам в начале 2023 года

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, первая презентация Apple в новом году состоится в марте. На ней покажут новый MacBook Pro в 14- и 16-дюймовом дизайне и, возможно, 15,5-дюймовый MacBook Air.

При этом Гурман уверяет, что никаких серьезных нововведений в MacBook Pro следующего поколения, помимо новой вычислительной платформы и, возможно, более быстрой ОЗУ, ждать не стоит. Изменений в дизайне тоже будет минимум – ноутбуки обновили совсем недавно.

Также известно, что Apple продолжает работу над 24-дюймовым iMac с системой-на-чипе M3. Но он будет выпущен осенью вместе с новыми айфонами.

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