В продажу они поступят в марте, примерно в то же время, что и первые видеокарты Radeon RX 9000-й серии.

Компания AMD в начале января 2025 представила новую линейку флагманских процессоров Ryzen 9 9000X3D, но цены не сообщила. Теперь мы знаем, почем будут продаваться топовые игровые "камни".

AMD Ryzen 9 9950X3D и его упрощенная версия Ryzen 9 9900X3D появились в каталоге крупного американского магазина Newegg. Их довольно быстро скрыли от посторонних глаз, но их успели заметить тематические ресурсы, вроде Tom's Hardware.

Стоимость Ryzen 9 9000X3D:

12-ядерный AMD Ryzen 9 9900X3D — 599 долларов (~25 000 грн)

16-ядерный AMD Ryzen 9 9950X3D — 699 долларов (~29 000 грн)

В AMD называют грядущие процессоры "лучшими решениями для геймеров и контентмейкеров". По результатам собственных исследований, 9950X3D показывает в среднем на 8% более высокие результаты в играх по сравнению с 7950X3D и до 58% выше в играх вроде Counter-Strike 2.

Видео дня

Судя по последней информации, новые X3D-процессоры станут доступны для покупки в марте. Примерно в то же время, что и первые видеокарты Radeon RX 9000-й серии.

Напомним, в конце 2024 года в продажу поступили два новых процессора от AMD под устаревший сокет AM4, который остается популярной основой для бюджетных игровых ПК. Это разогнанные модификации "народных" Ryzen 5 5600 и 5600X.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

Вас также могут заинтересовать новости: