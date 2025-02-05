AMD сейчас переживает не лучшие времена в сегменте графических процессоров.

AMD официально подтвердила, что игровые видеокарты следующего поколения Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA 4 поступят в продажу в начале марта. Генеральный директор компании Лиза Су также обозначила преимущества будущей железки:

"RDNA 4 обеспечивает значительно лучшую производительность трассировки лучей и поддержку ИИ-апскейлинга, который принесёт качественный 4K-гейминг в массовый сегмент, когда первые видеокарты серии Radeon 9070 поступят в продажу в начале марта".

Эти новинки приходят как нельзя кстати, поскольку финансовые показатели подразделения AMD Gaming Graphics в последнее время оставляют желать лучшего. Компания отчиталась, что доходы этого направления сократились на 59% в годовом выражении, составив 563 миллиона долларов. Виной этому стало снижение продаж консолей, для которых AMD поставляет графические чипы, и расчистка каналов перед запуском новых видеокарт.

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AMD уже второй квартал подряд фиксирует падение доходов в игровом сегменте. В первом квартале 2024 года подразделение Gaming принесло 92 миллиона долларов, на 48% меньше, чем годом ранее.

В связи с этим компания приняла решение объединить отчётность по игровым видеокартам и потребительским процессорам, чтобы, по словам финансового директора AMD Жан Ху, "привести её в соответствие с тем, как мы управляем бизнесом".

Тем не менее, вокруг RDNA 4 ходит немало позитивных слухов. Некоторые инсайдеры утверждают, что новые Radeon 9070 могут быть конкурентоспособными с RTX 4080 и даже RTX 5080. Однако AMD потребуется не просто мощное железо, а крайне агрессивная ценовая политика, чтобы всерьёз изменить баланс сил на рынке.

Ранее мы рассказывали, что новый процессор AMD со встроенной графикой "уничтожил" RTX 4070 в игровых тестах.

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