Платформа AM4 стала популярной основой для игрового ПК начального/среднего уровня.

Ryzen 5 5600X от AMD – всеми любимый процессор с отличной производительностью по разумной цене. Это последнее поколение платформы AM4, которая стала популярной основой для игрового ПК начального/среднего уровня.

Специалисты известного портала XDA-Developers составили список лучших видеокарт, которые рекомендуется приобрести пару к Ryzen 5 5600X для сборки игрового ПК в июне 2024.

"Выбором редакции" стала AMD Radeon RX 7700 XT по цене $400. Благодаря архитектуре AMD RDNA 3 возможностей видеокарты достаточно для запуска любых игр на высоких настройках в разрешении 1440p, а технология FSR 3.0 поможет выжать еще больше производительности.

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XDA в своей статье рекомендуют модель Gigabyte Radeon RX 7700 XT OC. Используя трехслотовый кулер с пятью медными композитными тепловыми трубками, видеокарта эффективно рассеивает тепло, обеспечивая превосходную эффективность охлаждения и оптимальную температуру во время интенсивных игровых сессий.

Минималистичный дизайн карты придает нотку изысканности большинству сборок, делая ее эстетически приятным дополнением к любому игровому оборудованию. Radeon RX 7700 XT OC – это универсальная видеокарта, которая отличается превосходной производительностью, ценой и дизайном, что делает ее идеальным выбором в паре с Ryzen 5 5600X – подытожили в XDA-Developers.

Лучшим вариантом для гейминга в 1080p в пару к Ryzen 5 5600X специалисты назвали GeForce RTX 3060 Ti. Благодаря усовершенствованной архитектуре NVIDIA Ampere, трассировке лучей и DLSS 2.0 карта предлагает оптимальное соотношение цены и производительности.

Наконец, для сборки под 4К в XDA-Developers порекомендовали GeForce RTX 4080. Хотя для Ryzen 5 5600X видеокарта кажется несколько избыточной и в пару к ней все же лучше подобрать более шустрый процессор.

Свежий опрос Steam показал, что более 75% геймеров оснастили свои игровые системы видеокартой Nvidia, в то время как доля AMD составляет всего 16%. GeForce GTX 3060 остается самой популярной картой среди геймеров.

УНИАН рассказывал, какие старые видеокарты все еще топ в 2024 году. Некоторые из них вышли еще 7 лет назад, но как и раньше демонстрируют отличную производительность во многих современных играх.

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