Сокет AM4 все еще жив: AMD неожиданно выпустила два новых процессора Ryzen 5000

Это разогнанные модификации "народных" Ryzen 5 5600 и 5600X.

Без каких-либо презентаций и объявлений в продажу поступили два новых десктопных процессора AMD под устаревший сокет AM4, который является популярной основой для игрового ПК начального/среднего уровня.

Модели Ryzen 5 5600T и 5600XT представляют собой разогнанные Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 с увеличенными тактовыми частотами. Оба имеют по шесть ядер и 12 потоков и оба относятся к линейке Vermeer.

Ryzen 5 5600XT получил базовую частоту в 3,8 ГГц и возможность разгона до 4,7 ГГц в режиме Boost. Это на 100 МГц выше показателей базового Ryzen 5 5600X. 5600T получил прирост на 200 МГц: 3,7 ГГц и 4,5 ГГц соответственно. Кэш L3 – 32 МБ. TDP – 65 Вт. Цены:

Видео дня

AMD Ryzen 5 5600T — 186 долларов (~7700 грн)

AMD Ryzen 5 5600XT — 192 доллара (~7900 грн)

Обозреватели Tom's Hardware уже протестировало новинки. Оба чипсета будут хорошим вариантом для сборки игрового ПК осень 2024 года, хоть и не обеспечивают высокий уровень производительности в играх.

Ранее в этом году AMD также выпустила процессоры Ryzen 9000 (Zen 5). Это полноценное новое поколение под сокет АМ5. Также на подходе AMD Ryzen 7 9800X3D, который обещает стать новым хитом среди геймеров.

Intel недавно представила десктопные процессоры 15-го поколения Arrow Lake, которые будут носить уже новые названия. Вместе привычных нам 14900 и т.д. будут Intel Core Ultra 200S.

Вас также могут заинтересовать новости: