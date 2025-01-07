Так, Ryzen 9 9950X3D обходит всех своих конкурентов, включая Core Ultra 9 285K, вплоть до 64%.

На CES 2025 компания AMD анонсировала новую линейку флагманских процессоров – Ryzen 9 9950X3D и его упрощенную версию Ryzen 9 9900X3D.

В AMD называют процессоры "лучшими решениями для геймеров и контентмейкеров". По результатам собственных исследований AMD, 9950X3D показывает в среднем на 8% более высокие результаты в играх по сравнению с 7950X3D и до 58% выше в играх вроде Counter-Strike 2 и Space Marine 2.

Кроме того, AMD сравнила Ryzen 9 9950X3D с флагманом Intel – Core Ultra 9 285K. Здесь новый процессор оказался быстрее в среднем на 20%, обеспечивая до 64% более высокую производительность. В AMD также отметили, что повышение производительности касается не только игр, но и программ для работы с контентом, например, Photoshop.

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Характеристики Ryzen 9 9950X3D

Ядер : 16 (32 потока)

: 16 (32 потока) Тактовая частота : 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц в режиме Boost)

: 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц в режиме Boost) Кэш : 144 Мб

: 144 Мб Энергопотребление: 170 Вт

Характеристики Ryzen 9 9900X3D

Ядер : 12 (24 потока)

: 12 (24 потока) Тактовая частота: 4,4 ГГц (до 5,5 ГГц в режиме Boost)

4,4 ГГц (до 5,5 ГГц в режиме Boost) Кэш : 140 Мб

: 140 Мб Энергопотребление: 120 Вт.

Стоимость новых процессоров не объявлена, их продажи начнутся в марте. К слову, флагманский Ryzen 9800X3D, вышедший в ноябре 2024 года, оценили в 448 долларов.

Прошлой осенью в продажу поступили два новых процессора AMD под устаревший сокет AM4, который остается популярной основой для игрового ПК начального/среднего уровня. Это разогнанные модификации "народных" Ryzen 5 5600 и 5600X.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается Nvidia GeForce RTX 3060, тогда как все больше геймеров переходят на процессоры AMD.

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