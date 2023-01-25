Конструктивно он не похож на привычные квадрокоптеры, а больше напоминает маленькую обтекаемую ракету с турбинами.

Инженер-любитель Райан Ладеманн из США создал в домашних условиях самый быстрый в мире беспилотный летательный аппарат и попал в Книгу рекордов Гинесса. Он способен разгоняться до 414 км/ч.

Дрон весит всего 490 грамм. Конструктивно он не похож на привычные квадрокоптеры, а больше напоминает маленькую обтекаемую ракету с турбинами. Аппарат поднимается в воздух вертикально, а на время полета переворачивается горизонтально и летит с огромной скоростью, говорится на сайте Гиннесса.

На создание XLR V3 автор потратил всего $400, большая часть из которых ушла на покупку комплектующих, включая набор очков за 120 долларов. Детали корпуса были напечатаны на 3D-принтере.

К слову, чтобы установить официальный мировой рекорд, дрон должен был пролететь 100 метров в разных направлениях, чтобы свести к минимуму помощь ветра, при этом сохраняя высоту на одном уровне – чтобы ему не помогала сила тяжести. Скорости в двух противоположных направлениях усреднились для получения окончательного результата.

Ранее УНИАН рассказывал, что Toyota создала дрон размером с насекомое – аппарат летает без встроенного аккумулятора. Вместо привычной батареи используется конфигурация из пьезоэлектрического привода, дипольной антенны на 5 ГГц и крыльев.

Также писали о корейских энтузиастах, которые создали "робопса", который умеет ходить по стенам и потолкам. По сути, весь секрет заключается в электромагнитных лапах – они позволяют удерживаться на металлических поверхностях.

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