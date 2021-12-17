Вместо привычной батареи используется конфигурация из пьезоэлектрического привода, дипольной антенны на 5 ГГц и крыльев.

Группа инженеров из Toyota Central R&D Labs разработали миниатюрный дрон, который летает без аккумулятора. И машет крыльями, как стрекоза.

Об этом пишет портал Aroged.

Вместо привычной батареи используется конфигурация из пьезоэлектрического привода, дипольной антенны на 5 ГГц и крыльев. Конфигурация из привода и крыльев позволила добиться высоких показателей удельной мощности – 4900 Вт/кг.

Читайте такжеXiaomi готовит революцию в мире аккумуляторов для смартфоновОдин из разработчиков проекта Такаши Одзаки, отметил, что батареи становятся главным фактором, ограничивающим автономность небольших дронов, поэтому было решено проверить, насколько эффективным для летательного аппарата окажется беспроводной источник питания.

Отказ от батареи как раз и позволил минимизировать габариты – аппарат весит всего 1.8 грамма. И это не предел. На дальнейших этапах разработки конструкцию будут совершенствовать и добавлять новые элементы – например, дрон сможет зависать в воздухе и следовать по свободной траектории.

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Автор: Денис Пономаренко