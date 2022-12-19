По сути, весь секрет заключается в электромагнитных лапах – они позволяют удерживаться на металлических поверхностях.

Инженеры из Корейского передового института науки и технологий спроектировали и построили необычного робота-пса MARVEL, который умеет ходить по стенам и даже потолку. Как можно понять из названия, робот вдохновлен супергероями из вселенной "марвел", а точнее – Человеком-пауком.

Секрет в электромагнитных лапах – они позволяют удерживаться на металлических поверхностях. Включая и выключая магнетизм, робот может цепляться одной ногой за вертикальную точку на стене и держится на ней, в то же время переставляя другие ноги. Именно так он карабкается наверх.

Прототип способен передвигаться со скоростью до 0.7 метра в секунду, перешагивать торчащие балки, а также нести до 3 кг полезной нагрузки. В ходе экспермента он справился не только с лабораторными тестами, но и сумел взобраться на ржавый контейнер, при этом обходя области, где не хватало металла.

По задумке инженеров, в будущем подобный робот может пригодиться во время ремонтных работ на мостах, в производственных резервуарах и зданиях.

Умельцы из Китая тоже умеют удивлять. Не так давно они самостоятельно собрали складной Айфон. Работа над сием чудом инженерной техники велась чуть больше года, но результат того стоил – получился полностью функциональный аппарат, который получил название iPhone V.

Также мы рассказывали о моддерах, которые модифицировали корпус iMac, убрав "подбородок". Так они добились по-настоящему полноэкранного дизайна.

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