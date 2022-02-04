Вскоре администраторы этих интернет-площадок поменяли адрес на YouTube – и снова стали доступны.

Сегодня, 4 февраля, каналы Ukrlive и "Первый незалежный", принадлежащие нардепам от ОПЗЖ Нестору Шуфричу и Виктору Медведчуку, были заблокированы на YouTube. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел против этих телеканалов санкции.

Как отмечает платформа, их заблокировали из-за "нарушения правил сообщества YouTube".

В своем совместном заявлении "Первый незалежный" и UkrLive сообщили, что изменили аккаунты на YouTube и продолжают вещать, а блокировку назвали актом цензуры со стороны американской компании.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие санкции против каналов соратников Медведчука

"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где люди имеют право выбора, какой канал смотреть", — говорится в их заявлении.

Напомним, в конце декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежат "Перший незалежный" и UkrLive, созданные окружением нардепа Виктора Медведчука и заблокированные в Украине за российскую пропаганду.

Сегодня, будучи еще заблокированными, там заявили, что "власть Зеленского... заставляет население смотреть пропагандистские СМИ".

Справка УНИАН. В ноябре 2021 года Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive (ООО "Телепространство"), а до того ㅡ соучредителем ООО "Медиахолдинг Новости" (которое производит продукт для UkrLive и является владельцем "Первого незалежного"). Сразу канал UkrLive начал транслировать "Первый незалежный".

А у телеканала "Первый незалежный" 24 февраля 2021 года изменился владелец — им стало общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг Новости". Компания 18 февраля зарегистрировала 100 работников "каналов Медведчука".

Министр культуры Александр Ткаченко отмечал, что так "Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы снова запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство" после блокировки телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина".

"Первый незалежный" начал вещание с новой командой 26 февраля. Но, как заявили журналисты, уже через час его отключили от спутника. В Национальном совете по телевидению и радиовещанию объяснили, что СБУ предупредила их о возможной угрозе информационной безопасности из-за вещания "Первого независимого".

Санкции против Медведчука

В начале 2021 года СНБО ввел санкции против нардепа, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne.

Тогда глава государства заявил, что это было трудное решение, однако каналы, попавших под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

В начале октября 2021 года Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций ("ЛНР"/"ДНР").