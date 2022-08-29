В течение двух недель был атакован Центральный банк РФ, популярные онлайн-сервисы перевода денег, а также флагманские пропагандистские СМИ.

Украинская ИТ-армия за последние две недели заблокировала более 450 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает пресслужба Минцифры.

Айтишники активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни рф и ослаблять экономику захватчика – говорится в сообщении. Відео дня:

В частности, кибератака от украинской ИТ-армии вывела из строя главное финансовое учреждение врага – Центральный банк РФ – из-за чего учреждению пришлось отключать свои сервисы и обмен электронными документами.

Не обошла украинская ИТ-армия и политическую партию пропагандистов "Справедливая Россия — патриоты — за правду".

Все ресурсы партии промывания мозгов были недоступны. Чем дольше не будет работать сайт, тем меньше лжи будет распространяться в сети – добавили в Мінцифри.

Также наши специалисты приостановили работу российских отечественных аналогов банковских сервисов, через которые россияне до сих пор могли оформлять международные виртуальные карты и переводить деньги. Вместе с тем был заблокирован российский сервис поиска работы SuperJob на оккупированных территориях, а также ритейл-компания DNS, которая позволяла россиянам беспрепятственно незаконно импортировать украинские товары в РФ.

Напоследок айтишнки по очереди выводили из строя крупные российские пропагандистские медиа – ТАСС, РИА Новости, МК и их отдельные проекты.

Справка УНИАН. IT-армия Украины – сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ИТ-армии входит более 300 тыс. волонтеров. ИТ-армия объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

Раньше украинские хакеры рассказали, как "положили" крупнейший российский видеохостинг Rutube.

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