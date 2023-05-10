Также с 10 мая на платформе вводится шифрование личных сообщений.

На платформе Twitter скоро появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

"Скоро появится голосовой и видеочат от каждого пользователя к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал владелец Twitter Илон Маск в своем аккаунте. При этом он не уточнил, когда появится данное нововведение.

Также Маск объявил, что с 10 мая на платформе вводится шифрование личных сообщений. Кроме того, в последней версии появилась возможность отвечать в личных сообщениях на любое сообщение в цепочке, а не только на самое последнее.

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Нововведения в Твиттере

Ранее Твиттер объявил о смягчении политики блокировки аккаунтов за нарушения. Также пользователи теперь могут обжаловать блокировку учетной записи.

В начале апреля Твиттер снял ограничения с аккаунтов, принадлежащих российским госведомствам - теперь они предлагаются пользователям без всяких ограничений.

Ранее Маск анонсировал в Твиттер обновление, которое позволит СМИ взымать плату с пользователей за отдельную прочитанную публикацию.

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