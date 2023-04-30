По мнению Илона Маска, обновление будет беспроигрышным как для медиа-издателей, так и для читателей.

В соцсети Twitter в следующем месяце будет выпущено обновление, которое позволит средствам массовой информации взымать плату с пользователей за отдельную прочитанную публикацию.

Об этом сообщил владелец Twitter Илон Маск. Он считает, что такой вариант будет беспроигрышным как для медиаиздателей, так и для читателей, которые не желают оформлять месячную подписку на новости изданий, но иногда хотят читать отдельные статьи.

"Обновление платформы, которое выйдет в следующем месяце, позволит медиа-издателям одним щелчком мыши взимать с пользователей плату за каждую статью. Это позволяет пользователям, которые не оформляли ежемесячную подписку, платить более высокую цену за отдельную статью, когда они хотят читать материалы только время от времени. Должно быть беспроигрышным как для медиа-организаций, так и для общественности", - написал Маск.

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Изменения в Твиттере под руководством Илона Маска

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Twitter смягчает политику блокировки аккаунтов за нарушения. В частности, пользователи соцсети с 1 февраля смогут оспорить блокировку аккаунта и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы для его восстановления. Согласно новым критериям, учетные записи Twitter будут заблокированы только в случае серьезных или продолжающихся и повторных нарушений политики соцсети.

В марте издание BBC опубликовало результаты своего расследования, в ходе которого выяснилось, что Twitter практически перестал бороться с проплаченной российской пропагандой после того, как компания перешла в собственность миллиардера Илона Маска. После смены собственника в компании практически не осталось работников, которые бы занимались модерацией контента.

А в начале апреля стало известно, что Twitter Илона Маска снял ограничения с аккаунтов, принадлежащих российским государственным ведомствам и пропагандистам. Поэтому теперь аккаунты Путина и российского МИДа рекомендуются пользователям без каких-либо ограничений.

При этом, еще в начале февраля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Twitter начал очень явно урезать охват аудитории украинскими официальными аккаунтами. По мнению Подоляка, Илон Маск начал помогать российской пропаганде.

Это подтвердилось после того, как Маск опубликовал исходный код алгоритма рекомендаций Twitter. Проанализировав его было обнаружено, что посвященные Украине твиты имеют пониженный рейтинг - то есть пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.

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