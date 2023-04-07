Теперь аккаунты Путина и российского МИДа рекомендуются пользователям безо всяких ограничений.

Twitter снял ограничения с аккаунтов, принадлежащих российским государственным ведомствам и пропагандистам после того, как эту соцсеть купил миллиардер Илон Маск. Об этом пишет издание The Telegraph.

Год назад тогдашнее руководство Twitter заявило, что соцсеть не будет рекомендовать в поисковой выдаче, на домашней странице пользователя и в других частях сервиса те учетные записи, которые принадлежат государствам, ограничивающим доступ к свободной информации и ведущим войны за границей. В первую очередь это касалось России.

Однако тесты, недавно проведенные журналистами The Telegraph, показали, что аккаунты российских государственных органов присутствуют в верхней части поисковой выдачи для некоторых запросов, а также отображаются в предложениях других учетных записей.

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В частности, ограничения явно не действуют в отношении президентского аккаунта Владимира Путина, Министерства иностранных дел РФ и посольства РФ в Великобритании.

Бывшие руководители Twitter заявили журналистам, что эти тесты подтверждают факт отмены ограничений.

"Было бы крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и руководства персонала компании", – говорят они.

Илон Маск, Твиттер и Украина

В начале февраля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что купленный Илоном Маском Twitter начал очень явно урезать охват аудитории украинскими официальными аккаунтами. По мнению Подоляка, Маск начал помогать российской пропаганде.

На днях Маск опубликовал исходный код алгоритма рекомендаций Twitter. Проанализировав его, один из пользователей обнаружил, что твиты, которые посвящены Украине, имеют в этой соцсети пониженный рейтинг – т.е. пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.

В начале марта BBC опубликовала результаты собственного журналистского расследования, показавшего, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой. Как выяснилось, Маск просто уволил команду, отвечающую за модерацию контента.

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