В соцсети Twitter также заявили, что пользователи смогут обжаловать блокировку учетной записи.

Пользователи социальной сети Twitter с 1 февраля смогут обжаловать блокировку аккаунта и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы для его восстановления.

В соответствии с новыми критериями, учетные записи Twitter будут заблокированы только в случае серьезных или продолжающихся и повторных нарушений политики соцсети. Об этом пишет Reuters.

"Серьезные нарушения политики включают, среди прочего, участие в незаконном контенте или деятельности, подстрекательство к насилию или причинению вреда или угрозы, а также участие в целенаправленном преследовании других пользователей", - сказано в сообщении.

Twitter также заявил, что в будущем он будет предпринимать менее серьезные действия по сравнению с блокировкой учетной записи, такие как ограничение доступа к твитам, нарушающим его политику, или просьба к пользователям удалять твиты, прежде чем продолжать использовать аккаунт.

Reuters напоминает, что в декабре Илон Маск подвергся критике за блокировку аккаунтов нескольких журналистов из-за разногласий по поводу публикации общедоступных данных о самолете миллиардера. Позже он восстановил учетные записи.

Илон Маск купил Twitter

Весной 2022 года Илон Маск заявил о намерении купить Twitter и подписал предварительный контракт стоимостью 44 миллиарда долларов. Затем бизнесмен обвинил тогдашнее руководство соцсети в непрозрачности касательно информации о количестве фейковых аккаунтов.

Якобы по этой причине он расторг соглашение о покупке соцсети Twitter. По словам адвоката, Twitter предоставил Маску якобы не всю информацию, которую он запрашивал.

Компания подала на миллиардера в суд, чтобы оспорить решение. Судебный процесс назначили на 17-21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск снова передумал и заявил, что купит соцсеть. После завершения сделки Илон Маск уволил все руководство "Твиттера" и множество других сотрудников. А также начал вносить изменения в работу соцсети.

Так, в середине ноября Маск запустил обновленную подписку Twitter Blue. Одной из ключевых фишек подписки стала "синяя галочка" рядом с именем пользователя, которая до этого выдавалась только важным персонам и компаниям после прохождения верификации. С появлением платных галочек в Твиттере, которые мог получить кто угодно, многие аккаунты начали создавать фейки знаменитостей - в том числе самого Илона Маска. Позже у верифицированных аккаунтов появился отдельный значок, а затем соцсеть и вовсе приостановила их продажу.

В декабре стало известно, что Twitter планирует увеличить лимит символов в постах с нынешних 280 до 4000. А также перезапустить свой сервис подписки Twitter Blue.

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