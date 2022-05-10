Общественный телеканал "UA: КУЛЬТУРА" есть в разделе "Дия.TV".

В этом году песенный конкурс Евровидение можно смотреть в приложении "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В этом году будем смотреть Евровидение в "Дие" и болеть за Украину. Мы добавили общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА в разделе "Дия.TV", - написал он.

Федоров напомнил, что сегодня состоится первый полуфинал песенного конкурса, трансляция начнется в 22:00. Второй полуфинал проведут 12 мая, а финал — 14 мая.

Как сообщал УНИАН, Украина на песенном конкурсе "Евровидение - 2022" представит группу Kalush Orchestra с композицией "Stefania". Сегодня, 10 мая, он выступит под шестым номером.

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