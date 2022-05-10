10 мая в Турине состоится первый полуфинал Евровидения 2022. На нем выступят 17 участников, из которых зрители и судьи выберут 10 лучших для финала. 12 мая состоится второй полуфинал, а 14 мая - финал. Под номером 6 сегодня выступит украинская группа Kalush Orchestra.
Евровидение 2022: где и когда смотреть первый полуфинал
Первый полуфинал Евровидения начнется 10 мая в 22:00 по киевскому времени. Украинцы смогут посмотреть конкурс на нескольких платформах. Трансляцию конкурса в Украине будет вести телеканал UA: Культура. Комментировать шоу будет ведущий Тимур Мирошниченко.
Помимо телевидения, смотреть Евровидение онлайн также можно будет на таких площадках:
- на официальном Facebok-аккаунте Евровидения;
- на сайте Суспільне Культура;
- на YouTube-канале Євробачення Україна - из комментаторской студии;
- на сайте Суспільне Евровидение.
На первом полуфинале зрители смогут голосовать за участника, который им понравился. Ведущий в прямом эфире объявит момент, когда зрители смогут отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника. При этом нельзя голосовать за участника своей страны. То есть обладатели украинских номеров не смогут отдать голос за Kalush Orchestra.
Напомним порядок выступления участников:
- Албания: Ronela Hajati - Sekret
- Латвия: Citi Zēni - Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu - Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear - Boys Do Cry
- Словения: LPS - Disko
- Украина: Kalush Orchestra - Стефанія
- Болгария: Intelligent Music Project – Intention
- Нидерланды: S10 - De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
- Португалия: MARO - Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Дания: REDDI - The Show
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
- Исландия: Systur - Með Hækkandi Sól
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
- Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Евровидение 2022: даты и все участники песенного конкурса
- Букмекеры назвали главных аутсайдеров на Евровидении 2022
- За день до Евровидения 2022 букмекеры обновили ставки на победителя
- Kalush Orchestra сорвали овации на открытии Евровидения 2022 (видео)