Евровидение 2022 первый полуфинал / фото УНИАН

10 мая в Турине состоится первый полуфинал Евровидения 2022. На нем выступят 17 участников, из которых зрители и судьи выберут 10 лучших для финала. 12 мая состоится второй полуфинал, а 14 мая - финал. Под номером 6 сегодня выступит украинская группа Kalush Orchestra.

Евровидение 2022: где и когда смотреть первый полуфинал

Первый полуфинал Евровидения начнется 10 мая в 22:00 по киевскому времени. Украинцы смогут посмотреть конкурс на нескольких платформах. Трансляцию конкурса в Украине будет вести телеканал UA: Культура. Комментировать шоу будет ведущий Тимур Мирошниченко.

Помимо телевидения, смотреть Евровидение онлайн также можно будет на таких площадках:

На первом полуфинале зрители смогут голосовать за участника, который им понравился. Ведущий в прямом эфире объявит момент, когда зрители смогут отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника. При этом нельзя голосовать за участника своей страны. То есть обладатели украинских номеров не смогут отдать голос за Kalush Orchestra.

Напомним порядок выступления участников:

  1. Албания: Ronela Hajati - Sekret
  2. Латвия: Citi Zēni - Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu - Sentimentai
  4. Швейцария: Marius Bear - Boys Do Cry
  5. Словения: LPS - Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra - Стефанія
  7. Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нидерланды: S10 - De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
  10. Португалия: MARO - Saudade Saudade
  11. Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Дания: REDDI - The Show
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
  14. Исландия: Systur - Með Hækkandi Sól
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
  17. Армения: Rosa Linn – Snap.

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