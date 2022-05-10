Первый полуфинал Евровидения начнется 10 мая в 22:00 по киевскому времени.

10 мая в Турине состоится первый полуфинал Евровидения 2022. На нем выступят 17 участников, из которых зрители и судьи выберут 10 лучших для финала. 12 мая состоится второй полуфинал, а 14 мая - финал. Под номером 6 сегодня выступит украинская группа Kalush Orchestra.

Евровидение 2022: где и когда смотреть первый полуфинал

Первый полуфинал Евровидения начнется 10 мая в 22:00 по киевскому времени. Украинцы смогут посмотреть конкурс на нескольких платформах. Трансляцию конкурса в Украине будет вести телеканал UA: Культура. Комментировать шоу будет ведущий Тимур Мирошниченко.

Помимо телевидения, смотреть Евровидение онлайн также можно будет на таких площадках:

На первом полуфинале зрители смогут голосовать за участника, который им понравился. Ведущий в прямом эфире объявит момент, когда зрители смогут отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника. При этом нельзя голосовать за участника своей страны. То есть обладатели украинских номеров не смогут отдать голос за Kalush Orchestra.

Напомним порядок выступления участников:

Албания : Ronela Hajati - Sekret Латвия : Citi Zēni - Eat Your Salad Литва : Monika Liu - Sentimentai Швейцария : Marius Bear - Boys Do Cry Словения : LPS - Disko Украина : Kalush Orchestra - Стефанія Болгария : Intelligent Music Project – Intention Нидерланды : S10 - De Diepte Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul Португалия : MARO - Saudade Saudade Хорватия : Mia Dimšić – Guilty Pleasure Дания : REDDI - The Show Австрия : LUM! X feat. Pia Maria - Halo Исландия : Systur - Með Hækkandi Sól Греция : Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Норвегия : Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Армения : Rosa Linn – Snap.

Вас также могут заинтересовать новости: