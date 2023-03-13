Россияне возмутились афише, на которой было анонсировано выступление украинца.

Макс Барских - украинский артист, который после 24 февраля 2022 года вступил в ряды ВСУ. Также музыкант, пользуясь своей популярностью, нередко дает концерты за границей, чтобы собрать деньги для своей родины и сослуживцев.

Не секрет, что до 2022 года Барских ездил в Россию, давал там концерты и сотрудничал со звездами, однако с началом полномасштабной войны это прекратилось.

Сейчас представители страны-агрессора запустили фейк о том, что Барских якобы выступит на премии МУЗ ТВ.

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"Однажды Макс Барских, он же Микола Бортник, заявил, что больше не приедет в "дырявую Россию" и что у него нет желания петь для "глупых людей, пропитанных ненавистью к Украине". А сегодня мне позвонили возмущенные друзья-артисты и прислали ссылку на сайт, где продаются билеты на премию МузТВ 2 июня с участием Макса-Миколы", - написала российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Неправдивая информация о выступлении Барских россиянам не очень понравилась.

Реакция соцсетей

"Да, про Барских давно уже новость проходила, что без российских поклонников ему никак, он это признал. А по поводу МУЗ ТВ: деньги не пахнут, а в нашей стране даже не воняют"

"Давайте звонить, писать, нельзя допускать такое. Стыдно будет перед матерями погибших ребят, стыдно будет смотреть в глаза воюющим сейчас! Мы не должны позволить плевать нам и стране в душу!"

"Кошмар! Что сделать, чтобы уродов не было? Стыда и совести нет. За гроши и мать продают. Поэтому за гроши и гимн России споют"

"Когда же все это прекратится, предатель на предателе в нашей культуре"

"А где министерство культурки? Сопит в тряпочку. Или это не их епархия?"

Позднее россияне опровергли свой же фейк о выступлении Макса Барских в России.

Напомним, Макс Барских растрогал до слез песней-посвящением "Мамо, не плач".

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