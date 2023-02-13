Американский бизнесмен опасается, что война в Украине перерастет в Третью мировую войну.

Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил ограничение на использование украинскими военными спутникового интернет-сервиса для управления дронами. Он заявил, что решение принято для предотвращения перерастания "конфликта" в мировую войну.

"Starlink - это магистраль связи Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. ... Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне", - цитирует издание Politiko американского бизнесмена.

Позже он заявил, что интернет-терминалы SpaceX "предназначены для частного использования, а не для военных", но компания "не воспользовалась правами на их отключение".

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"Мы очень стараемся поступать правильно, а "правильно" - чрезвычайно сложный моральный вопрос", - добавил Маск.

По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, служба, которая использовалась украинскими силами для управления беспилотниками, "никогда не предназначалась для использования в качестве оружия". При этом она указала, что компания предприняла шаги по ограничению ее использования, не уточнив, какие меры были приняты.

"Украинцы использовали его таким образом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения", - заявила Шотвелл.

Скандал вокруг терминалов Starlink – что известно

9 февраля американская компания по производству космической техники SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

После чего советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что компании должны решить, стоят ли они "на стороне Украины и права на свободу" или "на стороне России и ее "права" убивать и захватывать территории".

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