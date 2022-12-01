Кроме того, изобретатели заверили, что чип поможет людям с определенными заболеваниями.

Генеральный директор Neuralink Илон Маск заявляет, что в течение 6 месяцев компания проведет испытания на людях по имплантации чипа в мозг. Об этом сообщает Engadget.

Издание напоминает, что прошло уже два года с тех пор, как компания внедрила свою технологию в головы свиней, и чуть более 19 месяцев с тех пор, как она проделала то же самое с обезьянами.

30 ноября 2022-го года Neuralink провела мероприятие "Покажи и расскажи", на котором генеральный директор Илон Маск объявил: "Мы думаем, что, вероятно, примерно через шесть месяцев мы сможем установить Neuralink человеку".

Ранее в феврале Neuralink подтвердила, что обезьяны погибли во время тестирования прототипа имплантатов в Калифорнийском университете, в Центре приматов Дэвиса, но отвергла обвинения Комитета врачей по ответственной медицине в жестоком обращении с животными. Маск косвенно ответил на эти обвинения в среду:

"Прежде чем мы даже подумаем о том, чтобы применить устройство на животном, мы делаем все возможное, проводя тщательные лабораторные испытания... Мы очень осторожны и всегда хотим, чтобы устройства, когда мы делаем имплантацию — овце, свинье или обезьяне, — были подтвержденные, а не исследовательские".

Цель Neuralink — создать устройство, которое можно имплантировать в мозг и использовать его для управления компьютером или телефоном с помощью мозговой активности.

"Мы все уже в некотором роде киборги", — пошутил Маск во вступительном слове. — В том смысле, что ваш телефон и ваш компьютер являются продолжением вас самих".

Как пишет Reuters, Маск отметил, что первые функции, на которые будет направлено использование чипа, — восстановление зрения и обеспечение движения мышц у людей, потерявших эту способность. Бизнесмен отметил, что с помощью чипа будет возможно восстановить зрение людей.

Между тем, Neuralink Илона Маска все еще работает над получением разрешения американского регулятора на свой имплантат.

Заявления Маска о чипировании людей

Ранее Маск заявлял, что Neuralink надеется имплантировать свои мозговые чипы людям в 2022 году. Еще ранее изобретатель был уверен, что его компания начнет имплантировать до конца 2021 года. В 2019 году он рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году.

Neuralink – компания Илона Маска по разработке первого в мире имплантируемого нейрокомпьютерного чипа. Ранее изобретатель показал, как макака играет в видеоигру благодаря такому чипу.

Имплантат Neuralink выглядит очень компактным, в форме монеты 23 × 8 мм. Информация с него передается с мегабитной скоростью и радиусом действия до 10 метров, а батареи хватает на целый день работы. Ее подзарядка будет проводиться ночью с помощью магнитного зарядного устройства.