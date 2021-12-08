Компания Neuralink надеется получить разрешение американского регулятора.

Илон Маск, основатель Neuralink и генеральный директор Tesla и SpaceX, надеется, что его компания начнет имплантировать свои мозговые чипы людям в 2022 году.

Об этом шла речь во время его интервью The Wall Street Journal.

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, ожидает получить одобрение своих мозговых чипов Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) в следующем году.

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"Стандарты Neuralink по имплантации устройства значительно выше, чем требует FDA", - заявил Маск.

Миллиардер также убеждает, что Neuralink, уже имплантированный обезьянам, хорошо себя демонстрирует.

"Neuralink хорошо работает на обезьянах, и на самом деле мы проводим много тестов и просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, устройство Neuralink можно безопасно изъять", — отметил он.

Маск рассчитывает, что в 2022 году импланты начнут получать люди.

"Мы надеемся имплантировать это первым людям, это будут люди с серьезными травмами позвоночника, как тетраплегия, квадриплегия (паралич всех четырех конечностей - ред.), в следующем году", - подчеркнул он.

Отметим, что в феврале Маск говорил, что Neuralink начнут имплантировать до конца 2021 года. В 2019 году он рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году.

Ранее Маск сообщил, что первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом пользоваться смартфоном самой "силой мысли" - и даже быстрее, чем руками. А последующие версии должны разрешить людям с параличом нижних конечностей снова ходить.

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Автор: Анастасия Печенюк