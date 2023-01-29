Бывший сотрудник Facebook Джордж Хейворд, отвечавший за обработку и анализ данных, сообщил, что компания может намеренно разряжать батареи смартфонов пользователей через свои приложения.
Как объясняется в материале The New York Post, Facebook использует так называемое "отрицательное тестирование". Оно позволяет протестировать какие-то функции втайне от пользователей, тем самым разряжая батарею активнее, чем обычно.
Бывший работник утверждает, что его уволили за отказ участвовать в отрицательном тестировании. "Я сказал менеджеру: "Это может навредить кому-то", и она сказала, что, нанеся вред нескольким, мы сможем помочь большинству", – рассказывает собеседник.
По словам Хейворда, большинство людей даже не представляют, какое количество соцсетей, кроме Facebook, может намеренно разряжать ваш аккумулятор.
Как узнать, какие приложения больше всего расходуют батарею
Просто перейдите в "Настройки", затем "Батарея". Перед вами отобразится список активных приложений. В процентах будет указано, какое количество энергии они расходуют.
Используя самые энергоемкие приложения, вы должны быть готовы к тому, что зарядка потребуется довольно скоро.
Ранее УНИАН делился советами, как дольше сохранить заряд на телефоне в условиях отсутствия света. Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.