Сообщается, что Facebook использует так называемое "отрицательное тестирование".

Бывший сотрудник Facebook Джордж Хейворд, отвечавший за обработку и анализ данных, сообщил, что компания может намеренно разряжать батареи смартфонов пользователей через свои приложения.

Как объясняется в материале The New York Post, Facebook использует так называемое "отрицательное тестирование". Оно позволяет протестировать какие-то функции втайне от пользователей, тем самым разряжая батарею активнее, чем обычно.

Бывший работник утверждает, что его уволили за отказ участвовать в отрицательном тестировании. "Я сказал менеджеру: "Это может навредить кому-то", и она сказала, что, нанеся вред нескольким, мы сможем помочь большинству", – рассказывает собеседник.

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По словам Хейворда, большинство людей даже не представляют, какое количество соцсетей, кроме Facebook, может намеренно разряжать ваш аккумулятор.

Как узнать, какие приложения больше всего расходуют батарею

Просто перейдите в "Настройки", затем "Батарея". Перед вами отобразится список активных приложений. В процентах будет указано, какое количество энергии они расходуют.

Используя самые энергоемкие приложения, вы должны быть готовы к тому, что зарядка потребуется довольно скоро.

Ранее УНИАН делился советами, как дольше сохранить заряд на телефоне в условиях отсутствия света. Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.

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