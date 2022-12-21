Эта фича уже давно есть в смартфонах на Android, но только в этом году появилась в айфонах.

Способность долго проработать от одного заряда ценится в смартфонах на ровне с другими важными функциями. Производители стараются обеспечить максимально долгую автономность своих гаджетов, но в то же время улучшается и функционал, который требует все больше и больше заряда.

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали расход аккумулятора с новомодной функцией Always On Display на флагманских смартфонах 2022 года и пришли к выводу, что после ее включения те разряжаются в 3, а кто и 5 раз быстрее.

Функция "always-on" подразумевает, что экран смартфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую информацию

Эта фича уже давно есть в смартфонах на Android и даже имеет там разные хитрости. В айфонах она появилась только в этом году и только в Pro-версиях iPhone 14. Видео дня

Так, при выключенной и включенной функции iPhone 14 Pro Max проработал 466 и 122 часов соответственно, Google Pixel 7 Pro – 367 и 139 часов, Xiaomi 12S Ultra – 495 и 103 часа, Samsung Galaxy S22 Ultra – 417 и 136 часов.

Как видно, с активированным режимом "always-on" лучше всех себя показали флагманы Google и Samsung, тогда как айфон и сяоми проработали заметно меньше. Зато в обычном режиме без использования AOD "яблочный" флагман и топ от Xiaomi стали лучшими.

Вместе с тем эксперты подчеркнули, что постоянное использование Always On Display со временем может привести к выгоранию матрицы в смартфоне, из-за чего на экране можно наблюдать эффект "остаточной картинки".

Ранее УНИАН делился советами, как дольше сохранить заряд на телефоне в условиях отсутствия света. Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.

К слову, если в поисках нового смартфона, но не следите активно за рынком, рекомендуем список лучших устройств 2022 года в разных категориях по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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