Этот шаг последовал за жалобами политиков в Германии на то, что алгоритм X продвигает контент крайне правых в преддверии выборов в стране 23 февраля.

Брюссель приказал Илону Маску полностью раскрыть последние изменения, внесенные в рекомендации по X, активизировав расследование роли платформы социальных сетей в европейской политике.

Как пишет Financial Times, расширенное расследование Европейской комиссии требует от X передачи внутренних документов, касающихся ее алгоритма рекомендаций. Комиссия также выдала "приказ о хранении" для всех соответствующих документов, касающихся того, как алгоритм может быть изменен в будущем.

Кроме того, регулятор ЕС запросил доступ к информации о том, как социальная сеть модерирует и усиливает контент.

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Отмечается, что этот шаг последовал за жалобами политиков в Германии на то, что алгоритм X продвигает контент крайне правых в преддверии выборов в стране 23 февраля. Маск выступил в поддержку националистической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), утверждая, что она спасет Германию.

На вопрос, было ли расширенное расследование ответом на спорное интервью, которое Маск провел на прошлой неделе с сопредседателем AfD Элис Вайдель, представитель Комиссии сказал, что новый запрос помог "нам контролировать системы вокруг всех этих происходящих событий".

По его словам, это "полностью независимо от каких-либо политических соображений или каких-либо конкретных событий". Хенна Вирккунен, руководитель цифрового направления Комиссии, добавила:

"Мы стремимся к тому, чтобы каждая платформа, работающая в ЕС, уважала наше законодательство, которое направлено на то, чтобы сделать онлайн-среду справедливой, безопасной и демократичной для всех граждан Европы".

Илон Маск может купить TikTok

В Китае рассматривают возможность продажи американского подразделения соцсети TikTok миллиардеру Илону Маску, если компания не избежит потенциального запрета в США. Об этом писало издание Bloomberg.

По информации источников, власти Китая поддерживают то, чтобы TikTok контролировала материнская компания Bytedance, однако она оспаривает запрет, подавая апелляцию в Верховный суд США.

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