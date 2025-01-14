Маск и его представители не ответили на запрос о комментариях.

В Китае рассматривают возможность продажи американского подразделения соцсети TikTok миллиардеру Илону Маску, если компания не избежит потенциального запрета в США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников, власти Китая поддерживают то, чтобы TikTok контролировала материнская компания Bytedance, однако она оспаривает запрет, подавая апелляцию в Верховный суд США.

В частности один из сценариев предусматривает, что платформа соцсетей Маска, а именно X, будет контролировать американские операции TikTok и будет совместно управлять бизнесом. Однако официальные лица Китая еще не приняли окончательное решение, поэтому их обсуждения пока находятся на начальном этапе.

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Сейчас Маск и его представители не ответили на запрос о комментариях. Администрация киберпространства Китая и Министерство торговли страны также не ответили на запросы о комментариях.

"Нельзя ожидать, что мы будем комментировать чистую выдумку", - отметил в свою очередь представитель ByteDance.

По словам собеседников Bloomberg, переговоры в Пекине показывают, что судьба TikTok может больше не находиться под единоличным контролем ByteDance.

"Китайские чиновники признают, что им предстоят трудные переговоры с администрацией Трампа по тарифам, экспортному контролю и другим вопросам, и они рассматривают переговоры по TikTok как потенциальную сферу для примирения", - цитирует издание слова источников.

Возможный запрет TikTok в США - последние новости

Как писал УНИАН, жители США из-за возможного запрета TikTok бросились скачивать его китайские аналоги. Одно из таких приложений - RedNot (Xiaohongshu), которое является клоном TikTok и Pinterest, популярного в Китае.

Также издание Reuters сообщало, что в США суд обязал китайскую компанию продать TikTok. По словам журналистов, это решение является победой для Министерства юстиции и противников китайского приложения и сокрушительным ударом для ByteDance.

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