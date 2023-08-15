Ранее было известно, что Илон Маск договорился с итальянскими властями о месте запланированного боя с Марком Цукербергом.

Основатель корпорации Meta Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск "несерьезно" относится к идее провести между ними бой, поэтому он будет искать другого оппонента. Об этом он написал в Threads.

"Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше. Я предложил реальную дату. Дейна Уайт (действующий президент UFC - УНИАН) предложил сделать это законным соревнованием для благотворительности. Илон не подтверждает дату, потом говорит, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе", - отметил он.

По словам Цукерберга, если Маск когда-либо серьезно относится к реальной дате и официальному событию, он знает, как связаться с Марком.

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"В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", - добавил основатель Meta.

Илон Маск в свою очередь отреагировал на этот пост в соцсети X (в прошлом Twitter), назвав Цукерберга "цыпленком".

"Цук - это цыпленок", - написал Маск.

При этом он пишет, что якобы от поединка отступился именно Марк Цукерберг.

"Я буду стучать ему в дверь и требовать драться", - написал Илон Маск на платформе Х.

"Стук, стук ... вызов принят ... открывай дверь", - добавил он.

Маск и Цукерберг не поделили между собой соцсеть Threads

Как сообщал УНИАН, в июле основатель корпорации Meta Марк Цукерберг запустил новую соцсеть Threads, которая по идее должна была стать прямым конкурентом для Twitter, который в прошлом году купил Илон Маск.

Это спровоцировало Маска начать высмеивать бизнес-стратегию Марка Цукерберга: в публичной переписке с одним из своих подписчиков он в шутку написал, что готов "к драке в клетке" с Цукербергом. Последний присоединился к этому разговору и написал: "Пришлите мне местоположение", имея в виду место для боя.

11 августа стало известно, что Илон Маск договорился с итальянскими властями о месте запланированного боя с Марком Цукербергом. По его словам, Маск общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об "эпичном месте". Маск также отдельным сообщением написал слово "Гладиатор" и подтвердил слухи, что местом для боя станут руины давноримского Колизея. Он также отметил, что поединок будут транслировать в прямом эфире соцсети, принадлежащие бойцам – X (бывший Твиттер), Facebook и Instagram.

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