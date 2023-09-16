Цены на новый iPhone 15 отличаются в зависимости от модели, но остаются традиционно высокими для украинцев.

12 сентября на традиционной ежегодной презентации Apple был представлен новый iPhone 15. Смартфон отличается от предшественников вдвое лучшим экраном и более мощным аккумулятором. А также в нем впервые среди всех "яблочных" телефонов появится разъем для зарядки формата USB-C.

Но самый главный вопрос для всех любителей продукции Apple - сколько будет стоить iPhone 15. В продажу телефоны поступят с 22 сентября, а пока что компания собирает предзаказы.

От чего зависит стоимость iPhone 15

До выхода телефона аналитики предсказывали, что новый iPhone станет самым дорогим смартфоном от компании Apple. Всё из-за наличия передового чипа A17, титанового корпуса, перископического объектива камеры и прочих инноваций, которые не могут стоить дёшево.

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После представления смартфона оказалось, что в стандартной комплектации это один из самых дешевых телефонов компании Apple. Хотя он всё ещё дороже большинства средних телефонов на базе Android.

Также цена на iPhone 15 отличается между странами и зависит от показателя налога на продажу и уровня инфляции в стране. Выгоднее всего покупать iPhone 15 в США, на родине производителя.

iPhone 15 - цена в Украине

Стоимость телефона будет зависеть от объема внутренней памяти и от марки телефона - обычный, Plus, Pro или Max. Сейчас известны только примерные цены, а точные суммы станут известны после презентации телефона в Украине.

iPhone 15 в обычной модификации предположительно можно будет купить за 29600-30000 гривень. Модификация iPhone 15 Plus с большим экраном будет стоить примерно 36000-37000 гривень. Цены на iPhone 15 Pro стартуют от 40500 гривень, а на iPhone 15 Pro Max - от 44500 гривень. Самым дорогим, как предполагается, будет iPhone 15 Ultra с ценой от 48000 гривень.

Сэкономить на покупке самого нового iPhone можно, если подождать несколько недель и купить б/у телефон.

Цена iPhone 15 в США

В США техника Apple стоит дешевле всего, поскольку во многих штатах отсутствует налог с продаж. По сути это и есть настоящая стоимость телефона, которую установили производители. Итак, новый iPhone 15 купить можно по таким ценам:

версия на 128 GB - 825$;

версия на 256 GB - 929$;

версия на 512 GB - 1129$.

А версию iPhone 15 Plus в США можно купить по таким ценам:

версия на 128 GB - 929$;

версия на 256 GB - 1029$;

версия на 512 GB - 1229$.

Более дорогая версия телефона iPhone 15 Pro в США обойдется в такую сумму:

версия на 128 GB - 999$;

версия на 256 GB - 1009$;

версия на 512 GB - 1299$.

Версия с расширенным объемом памяти iPhone 15 Max на родине производителя будет стоить:

версия на 256 GB - 1199$;

версия на 512 GB - 1399$;

версия на 1 TB - 1599$.

Помимо США, дешёвые iPhone можно купить в Гонконге, Японии, Таиланде, Канаде, Южной Корее, Австрии и Испании.

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