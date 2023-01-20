В линейке айфонов, которая выйдет в этом году, только самая дорогая модель получит камеру-перископ.

Согласно свежим утечкам, в линейке iPhone 2023 года только самая дорогая модель, которую в последнее время все чаще называют 15 Ultra, получит камеру-перископ, призванная значительно улучшить оптическое приближение.

Об этом пишет корейское издание The Elec, известное своими достоверными утечками. Ожидается, что новая конструкция позволит добавить в айфон 10-кратный оптический зум.

Источник утверждает, что для iPhone 15 Ultra соответствующий модуль будет производить LG Innotek и Jahwa Electronics, причем на долю первой придется 70% поставок. А уже в линейке iPhone 16, которая выйдет в 2024 году, обе старшие модели получат камеру-перископ.

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Apple разрабатывает iPhone 15 Ultra

Ранее несколько источников, в том числе Марк Гурман, рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra.

Гаджет станет единственным в 15-й линейке айфонов, который получит титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra. Также у него будет двойная селфи-камера, а на смену физическим кнопкам придет единая панель с виброоткликом.

Ожидается, что это будет самый дорогой айфон в истории – смартфон будет стоить $1299 без учета налогов и отвязки от оператора. Таким образом полностью укомплектованный iPhone 15 Ultra с объемом памяти 1 ТБ может в конечном итоге стоить 1799 долларов (более 66 тыс. грн.), поскольку iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ стоит 1599 долларов.

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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