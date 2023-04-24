Ожидается, что долгожданная для многих владельцев iPhone функция появится уже в iOS 17.

Ранее в сети появилась информация, что с выходом iOS 17 владельцы айфонов смогут ставить приложения из сторонних источников в обход App Store. Но, судя по всему, эта возможность будет не у всех.

Как стало известно инсайдеру и обозревателю Bloomberg Марку Гурману, Apple разрешит использование сторонних магазинов приложений только в Европе. Именно ЕС принял законопроект, обязывающий открыть доступ маркетплейсам.

Напомним, прошлым летом Евросоюз утвердил закон о цифровых услугах, обязывающий Apple, Google и другие технологические корпорации разрешить использование на своих платформах сторонних магазинов приложений и платежных систем. Также все компании обязаны предоставить пользователям возможность удалять предустановленные приложения.

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Обозреватель Bloomberg также подчеркнул, что, скорее всего, Apple не будет официально анонсировать данную функцию в рамках конференции WWDC 2023, поскольку она будет доступна только для определенного региона. Предполагается, что компания молча обновит правила использования.

Обновленные версии iOS, iPadOS и других операционных систем Apple будут представлены в рамках WWDC 2023, которая пройдет с 5 по 9 июня. Там же покажут и первую фирменную гарнитуру смешанной реальности с xrOS.

ЕС также заставил Apple перейти на разъем USB-C в Айфонах

Ранее Apple подтвердила, что все будущие айфоны перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

При этом сообщается, что переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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