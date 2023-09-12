Обе модели начнут продаваться в США с 22 сентября.

Вместе с новыми Айфонами компания Apple представила и обновленную линейку умных часов, которые не изменились внешне, но обзавелись улучшенным железом и парочкой интересных фишек.

Обновленная линейка Series 9 теперь работает на процессоре S9 – этот чип на 50% мощнее аналогичного в Series 8. Экран тоже прокачали – теперь он имеет максимальную яркость 2000 нит в пике, как у iPhone.

Одной из главных фишек Series 9 стал специальный жест движением пальцев, с помощью которого можно управлять смарт-часами одной рукой – напрягая кулак или сжимая большой и указательный палец. Удобно в том случае, если вторая рука занята, а ответить на звонок или отключить будильник нужно. Фишка заработает в следующем месяце.

Еще одна интересная особенность связана с Siri. Голосовой помощник будет использовать чип Neural Engine, что позволяет обращаться к ассистенту даже без интернета. Еще у Siri теперь можно уточнить информацию о здоровье и физической активности.

Часы будут доступны в пяти расцветках алюминиевого корпуса и трех стального, включая новый розовый цвет. Стоимость Apple Watch 9 начинается с 399 долларов, или 15 000 в грн. Предзаказ открывается с сегодняшнего дня, а продажи начнутся 22 сентября.

А вот второму поколению Apple Watch Ultra внимания на презентации уделили совсем немного. Они тоже получили старый дизайн, но поддерживают новый жест, оснащены экраном яркостью до 3000 нит и работают чуть больше суток, но в режиме экономии энергии можно добиться 72 часов.

Цена – 799 долларов (~30 000 грн). Обе модели начнут продаваться в США с 22 сентября.

Напомним, что на октябрь у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые компьютеры на базе однокристальной системы M3. Апгрейд получат модели iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13.

А уже весной 2024 анонсируют новые iPad с OLED-дисплеями. Они тоже получат новейший процессор М3 и гигантский накопитель 4ТБ в топовой конфигурации.

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