Компания Honor представила на рынке новую "раскладушку" Magic Vs2. Этот складной смартфон не бьет рекорды производительности, зато он оказался самой тонкой и самой легкой моделью в своем классе, пишет GMSArena.
По словам производителя, сверхлегкий титановый шарнир, изготовленный с помощью современной технологии 3D-печати, обеспечивает идеальный баланс между весом и прочностью. Масса Magic Vs2 составила 229 граммов, а толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,7 мм.
Вместо одного дисплея здесь используется два отдельных, соединенных между собой шарниром. Внешний дисплей характеризуется диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2376 × 1060 пикселей, внутренний дисплей – с диагональю 7,92 дюйма и разрешением 2344 × 2156 пикселей. Обе панели OLED, кадровая частота – 120 Гц.
Начинка у Magic Vs2 тоже флагманская:
- впервые в складных смартфонах частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц – глаза его не замечают и не устают, есть сертификация TÜV Rheinland.
- процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и 12/16 ГБ оперативной памяти.
- тройная камера: основная (50 Мп), телевик (20 Мп) и ультраширик (12 Мп). Поддерживается гибридный 40х зум и многочисленные алгоритмы, задействующие ИИ.
- аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Honor говорит, что в закрытом состоянии аппарат работает на 2 часа дольше iPhone 15 Pro.
Для своего класса Honor Magic Vs2 получился относительно недорогим: начальная версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти продается за 960 долларов, топовая с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти доступна за 1055 долларов. Девайс уже продается в Китае.
Отметим, что предшественник Honor Magic V2 на данный момент считается лучшим Android-смартфоном по мнению китайских пользователей. Он получил внушительные 98,26% восторженных отзывов и обошел актуальные флагманы Samsung и Xiaomi.
А до этого у Honor вышли "убийцы" AirPods Pro за $20. Эта одна из самых доступных в своем классе гарнитур, которая к тому же имеет активное шумоподавление и режим прозрачности.