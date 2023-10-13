Honor Magic Vs2 весит всего 229 граммов, но при этом обладает флагманской начинкой.

Компания Honor представила на рынке новую "раскладушку" Magic Vs2. Этот складной смартфон не бьет рекорды производительности, зато он оказался самой тонкой и самой легкой моделью в своем классе, пишет GMSArena.

По словам производителя, сверхлегкий титановый шарнир, изготовленный с помощью современной технологии 3D-печати, обеспечивает идеальный баланс между весом и прочностью. Масса Magic Vs2 составила 229 граммов, а толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,7 мм.

Вместо одного дисплея здесь используется два отдельных, соединенных между собой шарниром. Внешний дисплей характеризуется диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2376 × 1060 пикселей, внутренний дисплей – с диагональю 7,92 дюйма и разрешением 2344 × 2156 пикселей. Обе панели OLED, кадровая частота – 120 Гц.

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Начинка у Magic Vs2 тоже флагманская:

впервые в складных смартфонах частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц – глаза его не замечают и не устают, есть сертификация TÜV Rheinland.

процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и 12/16 ГБ оперативной памяти.

тройная камера: основная (50 Мп), телевик (20 Мп) и ультраширик (12 Мп). Поддерживается гибридный 40х зум и многочисленные алгоритмы, задействующие ИИ.

аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Honor говорит, что в закрытом состоянии аппарат работает на 2 часа дольше iPhone 15 Pro.

Для своего класса Honor Magic Vs2 получился относительно недорогим: начальная версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти продается за 960 долларов, топовая с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти доступна за 1055 долларов. Девайс уже продается в Китае.

Отметим, что предшественник Honor Magic V2 на данный момент считается лучшим Android-смартфоном по мнению китайских пользователей. Он получил внушительные 98,26% восторженных отзывов и обошел актуальные флагманы Samsung и Xiaomi.

А до этого у Honor вышли "убийцы" AirPods Pro за $20. Эта одна из самых доступных в своем классе гарнитур, которая к тому же имеет активное шумоподавление и режим прозрачности.

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