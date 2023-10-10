В списке Honor Magic V2, Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro и другие Android-телефоны.

Бенчмарк AnTuTu представил новый рейтинг смартфонов – девайсы отбирались на основе рецензий реальных пользователей. Кроме дорогих флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Realme.

Народный рейтинг смартфонов возглавил складной флагман Honor Magic V2, который получил внушительные 98,26% восторженных отзывов. В Китае он дебютировал этим летом и продается по цене 1370 долларов. До Европы он тоже доберется, но точной даты релиза пока нет.

На сегодняшний день, Magic V2 – самый легкий и тонкий смартфон в сегменте складных устройств. Также девайс получил топовый чип Snapdragon 8 Gen 2, флагманские экраны и огромную (по меркам раскладушек) батарею на 5000 мАч.

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Второе место за Samsung Galaxy S23 Ultra с рейтингом 96,09%. Третье место досталось недорогому Realme GT5 (94,69%), который возглавляет топ смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2023 году. В десятке, помимо прочих, можно увидеть базовый Galaxy S23, а также Nubia Z50 Ultra, Xiaomi 13 Pro и vivo X90 Pro.

Если вы в поисках мощной начинки, которой хватит для запуска практически любых игр и приложений на максималках, AnTuTu делился рейтингом самых производительных Android-девайсов на сегодняшний день. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max, при этом стоит почти втрое дешевле.

А если вам нужна лучшая автономность в смартфоне, есть специальный топ самых выносливых смартфонов – они дольше других держат заряд. В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.

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