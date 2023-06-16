Новинка получила функцию активного шумоподавления и режим прозрачности, а просят за нее дешевле $20.

Китайская компания Honor порадовала выпуском новых TWS-наушников Earbuds X5s. Эта гарнитура – одна из самых доступных в своем классе, которая к тому же имеет активное шумоподавление и режим прозрачности.

Аксессуар получил классический форм-фактор TWS-наушников – силиконовые насадки и округлый кейс. Гарнитура также имеет 10-мм драйверы, поддерживает работу с кодеком AAC и стандартом Bluetooth 5.3. Вдобавок есть защита от влаги по стандарту IP54, пишет GizmoChina.

Одной из важных характеристик наушников является их высокая автономность. На одной зарядке Earbuds X5s могут протянуть до 9 часов без подзарядки, а с использованием комплектного кейса – до 35 часов. Кейс наушников заряжается через USB-C.

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Honor Earbuds X5s оценили в 119 юаней (около 700 грн). Пока что девайс можно купить только в Китае, но вскоре его наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress. Для сравнения, базовые AirPods 2 на нашем рынке можно купить за 5000 грн, AirPods Pro – за 7000 грн.

Ранее Honor также выпустила новый недорогой смартфон с камерой 100 Мп. Кроме того, он получил производительный процессор и тонкие рамки экрана, а просят за него чуть больше 200 долларов.

Также в ассортименте китайского производителя есть один из самых доступных игровых смартфонов на рынке. По цене дешевле $250 аппарат оснащается чипом Snapdragon 888, продвинутой системой охлаждения и экраном 144 Гц.

В одной из предыдущих заметок УНИАН делился советами, что делать, если перестал работать один наушник. Оказывается, у проблемы есть простое решение.

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