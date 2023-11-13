Он получил лучший на сегодня процессор, дисплей с рекордной яркостью и камеры с оптикой Zeiss.

На глобальном рынке флагманы Vivo появляются крайне редко, зато в Китае корпорация регулярно выпускает топовые устройства: сегодня вендор представил линейку Vivo X100, которая выделяется самым производительным чипсетом на рынке.

Vivo X100 и X100 Pro стали первыми в мире телефонами на новом процессоре MediaTek Dimensity 9300 и с технологией оперативной памяти LPDDR5T. Производитель не просто опередил своих конкурентов, но и установил доступный ценник на инновационную новинку, передает Gizmochina.

По данным бенчмарка Antutu, этот чип круче, чем Snapdragon 8 Gen 3, который установлен в Xiaomi 14 и iQOO 12. Он набирает 2,25 млн. баллов – это на 100-150 тыс. баллов больше, чем у ближайших конкурентов. В то же время iPhone 15 Pro Max в похожем тесте набирает 1,64 млн балла.

Основные характеристики Vivo X100:

Дисплей: 6.78 дюйма, LTPO OLED, 2800 х 1260 пикселей, кадровая частота 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит;

Память: 12/16 ГБайт оперативной LPDDR5T и до 1 ТБ флеш UFS 4.0;

Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт;

Камеры: 50-Мп сенсор Sony IMX920 со светосильной оптикой f/1.57 + 50-Мп ширик + 64-Мп телевик с оптическим зумом 3х.

Прочее: защита от пыли и воды (IP68), стереодинамики, WiFi-7, 5G, NFC-модуль.

Vivo X100 Pro выделяется батареей на 5500 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт и главным датчиком Sony IMX 989 оптического формата 1 дюйм. "Фронталка" в обоих случаях 32-Мп, вмонтирована в отверстие по центру.

Оба смартфона работают на Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4. В Китае Vivo X100 и X100 Pro начнут продаваться с 21 ноября. Что касается цен, то выглядят они так:

Vivo X100: 12/256 ГБ – 550 долларов, 16/256 ГБ – 590 долларов, 16 ГБ/512 – 630 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 685 долларов.

12/256 ГБ – 550 долларов, 16/256 ГБ – 590 долларов, 16 ГБ/512 – 630 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 685 долларов. Vivo X100 Pro: 16/256 ГБ – 685 долларов, 16/512 ГБ – 755 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 825 долларов.

Также до конца этого месяца как минимум должны представить Meizu 21, Redmi K70 и OnePlus 11. А уже в начале 2024 года дебютирует Samsung Galaxy S24, которые будут чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории".

А если вы хотите недорогой айфон, недавно появилась информация, что уже в начале 2024 года должен выйти iPhone SE 4. По слухам, он будет оснащен 48-мегапиксельной камерой, как в iPhone 15, а диагональ экрана вырастет до 6,1 дюйма.

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