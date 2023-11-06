По слухам, он будет оснащен 48-мегапиксельной камерой, как в iPhone 15, а диагональ экрана вырастет до 6,1 дюйма.

Похоже, Apple надоело выпускать практически одинаковые устройства серии SE. Китайские инсайдеры утверждают, что в начале 2024 года корпорация покажет обновленный аппарат, некоторые характеристики которого порадуют фанатов Apple.

Главным апгрейдом станет отказ от 12-мегапиксельной камеры в пользу 48-Мп: такая же установлена в более дешевых iPhone 15 и 15 Plus. Потенциально, это может быть лучший камерофон за свои деньги.

Сообщается, что по умолчанию 48-Мп камера iPhone SE 4 будет делать снимки в разрешении 24 Мп, что позволяет захватывать больше деталей изображения по сравнению с 12-мегапиксельной камерой. Также обновленная камера позволяет добиться эффекта 2Х масштабирования на уровне оптического качества за счет обрезки.

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Еще одной особенностью следующего поколения SE окажется переход от рамочного дизайна и 4,7-дюймового экрана к экранному вырезу и 6,1-дюймовой панели – по дизайну новинка будет похожа на iPhone 14. Кроме того, работать она будет на чипе Apple A16 Bionic, то есть запаса производительности хватит на долго.

Точный ценник iPhone SE 4 не упоминается, но учитывая позиционирование серии SE, он наверняка будет не дороже 500 долларов. Актуальный iPhone SE 3 на момент выхода в марте 2022 года стоил $429 за начальную версию с 64 ГБ памяти.

Интересно, что согласно статистике, iPhone SE 3 стал одним из самых продаваемых смартфонов в 2022 году. И это несмотря на устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Поэтому если Apple сохранит ценообразование SE 4 в пределах разумного, это будет новый бюджетный хит.

А меж тем в сети продолжают разрастаться слухи о iPhone 16. По ранним утечкам, они должны получиться гораздо интереснее iPhone 15. К примеру, Apple наконец переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи, а на корпусе появится еще одна загадочная кнопка.

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