Тестирование 5G состоится во Львове.

Первым городом в Украине, где планируют протестировать новую технологию 5G-связи, станет Львов. Об этом сообщает Экономическая правда, ссылаясь на нескольких собеседников на телеком-рынке.

Издание отмечает, что первым городом, где состоится тестирование, станет Львов. В случае, если оборудование не будет влиять на работу военных, проект масштабируют на Киев и Одессу.

"Говорить о полноценном запуске сети в упомянутых городах рано. Скорее всего, развертывание новой технологии сначала будет осуществляться на нескольких базовых станциях, а не охватывать весь город", - отмечает ЭП.

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По словам телекоммуникационного эксперта Романа Химича, развертывание сети начнется с отдельных локаций, поэтому в местах тестирования пользователи будут иметь возможность подключиться к сети 5G.

Внедрение 5G в Украине - детали

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в трех городах Украины начинают внедрять новую технологию 5G-связи. Пилотный проект продлится два года и пройдет в два этапа. Во время испытаний специалисты проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.

По словам Федорова, технология 5G способна передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

Министр подчеркнул, что это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который планируется завершить до 2030 года.

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