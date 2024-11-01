Технология 5G-связи способна передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G.

В Украине начинают внедрять новую технологию 5G-связи в трех городах. Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Запускаем пилотный 5G в Украине. В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей", - отметил Федоров.

По его словам, технология 5G способна передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

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Министр подчеркнул, что это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который планируется завершить до 2030 года.

Кроме того, постановление позволит операторам использовать частоты 2100 МГц не только для 3G, но и для технологий 2G или 4G. А прекращение использования частот 694-862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.

Технология 5G в Украине - последние новости

27 мая 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

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