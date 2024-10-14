100 миллионов для ВСУ: вклад абонентов Киевстар за время полномасштабного вторжения

В 2022 году, как проявление благодарности и уважения к героям, которые защищают Украину, компания "Киевстар" запустила благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ". Благодаря ей, абоненты национального мобильного оператора собрали более 100 000 000 грн на поддержку Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Все средства были переданы на счет Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" в рамках совместных проектов.

Все абоненты предоплаченной связи, выбирая Суперсилу "Помощь ВСУ", могут системно поддерживать армию. Подключенная благотворительная Суперсила позволяет делать ежемесячный донат в размере до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента.

"Мы видим, как украинцы объединяются ради победы, и этот вклад в 100 миллионов гривень для ВСУ – яркий пример того, как маленькие ежемесячные действия могут стать большой помощью для нашей армии. Мы благодарны за то, что абоненты присоединяются к нашим инициативам и выбирают Суперсилу "Помощь ВСУ", чтобы регулярно поддерживать армию", – отметил Александр Комаров, СЕО Киевстар.

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За время существования благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ" более 300 тысяч абонентов присоединились к КСО-инициативам компании. Совместно с фондом "Вернись живым" было запущено пять проектов в поддержку армии. Напомним, что сейчас продолжается второй совместный проект Киевстар и Фонда "Вернись живым" по разминированию страны –"Нам здесь жить 2.0". Цель проекта – собрать 100 миллионов гривень на роботизированные комплексы и оборудование для саперов. Инициатива реализуется при информационной поддержке Министерства экономики Украины.

Чтобы поддержать проект и украинских саперов, Киевстар сделал свой вклад в размере 30 миллионов гривень. Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться к проекту с помощью подключения Суперсилы "Помощь ВСУ". Проверить, есть ли в вашем тарифе Суперсила "Помощь ВСУ", можно в приложении "Мой Киевстар". Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет фонда и на "банк" проекта.

Инициатива "Нам здесь жить 2.0" стартовала в августе 2024 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 100 миллионов гривень. По состоянию на начало октября осталось аккумулировать около 55 миллионов гривень.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые технологии связи и в ближайшие пять лет планирует инвестировать в это направление 1 млрд долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар – международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net,www.kyivstar.ua